أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. مكادي يضم أمير رجب لاعب أورانج والسكة الحديد

تعاقد مجلس إدارة نادي مكادى برئاسة أحمد الصحيفي، مع أمير رجب لاعب فريق السكه الحديد السابق لمده موسمين في صفقة انتقال حر، من أجل دعم خط دفاع الفريق بدورى القسم الثاني ب.

وحسم اللاعب انتقاله إلى فريق مكادى عقب المفاوضات التى تمت معه خلال فترة القيد الصيفية الحاليه، بعد أن كان محور إهتمام عدد كبير من الأندية الأخرى التى تابعت اللاعب مع فريق أورانج ومن قبلة السكة الحديد.

وعبر أمير رجب على سعادته بالتعاقد مع فريق مكادي الذى يطمع فى تقديم أفضل المستويات فى الفترة المقبلة،فى ظل التمسك الشديد به من مسوولى مجلس الإدارة والمدير الفني محمود ابراهيم الذى يسعى للاستفادة من خبرات اللاعب التى اكتسبها مع الأندية الكبرى.

ويعد اللاعب من أفضل المدافعين، بأندية دوري القسم الثاني والذي يسعي للظهور بشكل مميز مع الفريق في الفترة المقبلة لتحقيق إنجاز كروي جديد له من خلال الدعم الكبير الذى يوفره مجلس الإدارة للجهاز الفنى للاعبين لتحقيق الصعود لدوري المحترفين فى الموسم المقبل.