نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مكافأة الهبوط لزيادة الحافز».. بيراميدز يقدم اقتراح هام خلال اجتماع رابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، اقتراحًا خلال اجتماع رابطة الأندية في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر بخصوص الأندية التي ستتنافس على الهبوط.

ووفقًا لمصدر من داخل الرابطة، اقترح عيد أن يحصل الفريق الذي ينهي الدور الأول في المركز الأول بين الأندية الثمانية المهددة بالهبوط على مكافأة كبيرة، وذلك لزيادة الحافز والشغف بين الأندية بدلًا من أن تكون المنافسة مجرد محاولة لتجنب الهبوط.

كما كشفت رابطة الأندية عن نظام دوري الموسم الجديد، والذي يتضمن:

في الدور الأول، ستلعب جميع الأندية في ملاعب محايدة.

في الدور الثاني، يتواجه أصحاب المراكز الـ9 الأولى في دوري من دورين ذهابًا وإيابًا بنفس النقاط التي حصلوا عليها في الدور الأول، لتحديد بطل الدوري.

أما الأندية التي تحتل المراكز من الـ11 إلى الـ18، فستتنافس في دوري من دور واحد ذهابًا وإيابًا بنفس عدد النقاط لتحديد الفرق الهابطة.