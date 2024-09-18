سبارتا براغ يفوز على ريد بول سالزبورغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق سبارتا براغ على نظيره ريد بول سالزبورغ، بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سبارتا براغ يفوز على ريد بول سالزبورغ بثلاثية

وفي الشوط الأول شهد ملعب المواجهة استحواذ وسيطرة من قبل لاعبي فريق سبارتا براغ على نظيره ريد بول سالزبورخ وتقدم الفريق بهدفين.

ونجح في تسجيل الهدفين، اللاعب كان كايرينين في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، وفيكتور أولاتونجي في الدقيقة ال42.

وفي الشوط الثاني نجح فريق سبارتا براغ في احراز الهدف الثالث في منتصف الشوط الثاني من عمر المباراة في الدقيقة ال 58، وانتهت المواجهة بفوز فريق سبارتا براغ بثلاثية نظيفة على نظيره ريد بول سالزبورغ.