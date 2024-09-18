الرياضة

خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - تقرر بشكل رسمي إسناد رئاسة لجنة الحكام خلال الموسم الجديد لخبير أجنبي بعد رحيل فيتور بيريرا الخبير التحكيمي البرتغالي عن اللجنة عقب نهاية مدة تعاقده.

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية، عن أنه خلال اجتماع الأندية اليوم جرى الاتفاق على إسناد رئاسة لجنة الحكام لخبير تحكيمي أجنبي.

وكان مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم وجهوا الشكر للبرتغالي فيتور بيريرا وتم تكليف محمد فاروق برئاسة اللجنة بشكل مؤقت والعمل على تجهيز القائمة الدولية رفقة إبراهيم نور الدين مدير اللجنة الفنية للحكام.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن التصور النهائي لرئاسة لجنة الحكام خلال الأيام القليلة المقبلة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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