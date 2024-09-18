نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة بولونيا وشاختار دونستيك اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت مباراة بولونيا وشاختار دونستيك الاوكراني بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



جاء الشوط الأول متواضعا من كلا الجانبين كما كانت الهجمات متساوية بين بولونيا وشاختار دونستيك ولكنها لم تكن لها أية خطورة حقيقية على المرمين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وشهد الشوط الثاني تحسن ملحوظ في بدايته من جانب بولونيا الذي كاد يحرز أهداف في الدقائق 52 و56 و61 ولكن باءت محاولاتهم بالفشل ليتراجع أداء الفريقين حتى نهاية الشوط وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.



وبهذه النتيجة، يحتل بولونيا المركز التاسع في المجموعة برصيد نقطة واحدة بينما يتذيل شاختار دونستيك المجموعة في المركز الثامن برصيد نقطة واحدة أيضًا.



ووفقا للنظام الجديد للبطولة الأوروبية فإن 36 فريقًا يتم تقسيمهم على 4 تصنيفات، بحيث يلعب كل فريق مباراتين مع كل تصنيف، إحداها خارج الأرض والأخرى بين جماهيره.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة بينما ينافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق بنظام الذهاب والعودة من أجل تحديد 8 فرق أخرى تشارك في ثمن النهائي.