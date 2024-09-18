نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شكل بطولة الدوري الموسم الجديد بعد التعديل وموعد بدايته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت رابطة الأندية المحترفة على اعتماد النظام البلجيكي في تنظيم دوري الموسم الجديد، حيث سيتم خوض دور واحد يتنافس خلاله أصحاب المراكز التسعة الأولى على لقب الدوري، بينما تتنافس الفرق من المركز العاشر إلى الثامن عشر على تفادي الهبوط.

جاء هذا التغيير خلال اجتماع رابطة الأندية، حيث تقرر أن يتنافس أصحاب المراكز التسعة الأولى على اللقب، فيما تسعى الفرق الأخرى إلى البقاء، على أن يهبط فريقان فقط في نهاية الموسم.

وبحسب مصدر داخل الرابطة، أُقر النظام الجديد بعد اجتماع مع ممثلي أندية الدوري المصري، حيث سيتم تطبيقه بصورة استثنائية هذا الموسم.

وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية، أن الدوري سيقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: الأولى تضم الفرق التسعة المتصدرة، والثانية تضم باقي الأندية، مع هبوط فريقين بنهاية الموسم.

موعد بداية الدوري المصري

ومن المقرر أن يبدأ الدوري في 30 أكتوبر، وينتهي في 6 يونيو 2025.