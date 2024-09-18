تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نوري شاهين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه بروسيا دورتموند نظيره كلوب بروج اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة بروسيا دورتموند أمام كلوب بروج عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بروسيا دورتموند ضد كلوب بروج

حراسة المرمى:- كوبيل

خط الدفاع رايرسون، سولي شولتيربيك، بن سبعيني

خط الوسط غروز، تشان، سابيتزر

خط الهجوم اديمي – مالين – براندات.