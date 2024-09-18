عاجل.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

ويبحث باريس سان جيرمان عن الفوز باللقب، خاصة مع الشكل الجديد بعد أن فشل في الفوز باللقب بالشكل القديم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012