نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره جيرونا وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويبحث باريس سان جيرمان عن الفوز باللقب، خاصة مع الشكل الجديد بعد أن فشل في الفوز باللقب بالشكل القديم.
تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة جيرونا
في حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.
في خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- ويليام باتشو- ونونو مينديز.
في خط الوسط: وارن زائير إيمري- فابيان رويز وجواو نيفيس.
في خط الهجوم: عثمان ديمبلي- ماركو أسينسيو وباركولا.
القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان في الدوري المصري
تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا ويعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي