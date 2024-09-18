عاجل.. تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: بيوتر زيلينسكي، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، ماتيو دارميان.

خط الهجوم: ماركوس تورام، مهدي طارمي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة إنتر ميلان ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.