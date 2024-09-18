نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد 2005 يفوز علي طلائع الجيش في أولى جولات بطولة دوري الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق شباب كرة القدم 2005 بنادي زد، علي فريق طلائع الجيش، بضربات الجزاء بنتيجة 0/3 لصالح نادي زد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الجمهورية.

زد 2005 يفوز علي طلائع الجيش

حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، واحرز هدف زد الاعب مروان محمود، ثم انتقلت المباراة لضربات الجزاء لتحديد الفائز وانتهت الضربات بفوز فريق نادي زد بثلاثة أهداف دون رد.

أحرز ضربات الجزاء لنادي زد كلا من:

مروان حجي - احمد عبدالعزيز "زيزو" - عبدالحميد احمد "البوب"

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق:

المدير الفني ك/ مؤمن عبدالغفار

المدرب العام ك/ احمد كمال

مدرب ك/ تامر عبدالعزيز

مدرب حراس ك/ يوسف طاهر

اداري الفريق ك/ يحي معوض

إداري مساعد ك/ مصطفى شومان

مدرب أحمال ك/ محمد الشاذلي

اخصائي د/ تامر عادل

طبيب عظام د/ احمد شاكر

مسؤول المهمات/ عبدالرحمن حسن

وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، علي التوجه بالشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني بالفوز اليوم، وقام بمنح لاعبي الفربق بعض التعليمات الفنية، وحثهم علي ضرورة القتال لتحقيق البطولات.