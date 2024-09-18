عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، جاك جريليش، سافينيو موريرا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.