نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يعلق على نظام الدوري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على نظام الدوري الجديد والذي استقرت عليه رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الاجتماع مع أندية الدوري المصري الممتاز اليوم.

وقال شوبير: "شكلنا كده داخلين علي عصر محترم لكرة القدم في مصر 18 رئيس نادي علي رأسهم محمود الخطيب وحسين لبيب ولأول مره يتفق الجميع علي موسم استثنائي لاعادة الانضباط للدورى المصرى ".

وتابع: "وكمان بعد موافقة 14 نادي من اصل 18 يصبح الدورى المصرى من دور واحد فقط ثم يتم تقسيمه إلى مجموعتين حسب الترتيب في الجدول كل مجموعه 9 فرق المجموعه الاولي لتحديد البطل والمجموعه التانيه يهبط منها فريقين إلى القسم الثاني".



وواصل: " وسيتم اجراء القرعه في الاسبوع الأول من اكتوبر جدول الدورى العام ستضعه الشركه الالمانيه الدورى سينتهي مع منتصف شهر يوليو ".

واختتم: "شكرا محمد يحيى وسيف الوزيرى رئيس ونائب رئيس الشركه المتحده للرياضه شكرا لكل من ساهم في هذا النجاح وساوافيكم بنجاحات اخرى".



نظام الدوري الجديد



ويقام الدوري الموسم من خلال دور واحد، ثم سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث تشمل المجموعة الأولى الأندية التي تحتل المراكز العشرة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية الأندية من المركز الحادي عشر حتى الثامن عشر على غرار مسابقة دوري المحترفين.