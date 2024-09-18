نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبارتا براغ يتقدم بهدفين على ريد بول سالزبورغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول الذي جمعت بين فريق سبارتا براغ ضد نظيره ريد بول سالزبورغ، بتقدم الأول على الثاني بهدفين مقابل لاشيء، في المواجهة المقامة حاليا بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وفي الشوط الأول شهد ملعب المواجهة استحواذ وسيطرة من قبل لاعبي فريق سبارتا براغ على نظيره ريد بول سالزبورخ وتقدم الفريق بهدفين.



ونجح في تسجيل الهدفين، اللاعب كان كايرينين في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، وفيكتور أولاتونجي في الدقيقة ال42.

وجاء تشكيل فريق سبارتا براغ كالتالي:

حراسة المرمى: فيندال.

خط الدفاع: فيتيك، باناك، زيليني.

خط الوسط: بريسيادو، كايرينين، لاسي، ويزنر.

خط الهجوم: بيرمانشيفيتش، أولاتونجي، هراسلين.