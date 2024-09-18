نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كل التفاصيل الخاصة بنظام الدوري المصري وموعد انطلاقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقد اليوم الأربعاء اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة مع رؤساء وممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، وذلك لتحديد شكل ونظام البطولة في الموسم الجديد.

رابطة الأندية تقرر تعديل نظام الدوري في الموسم المقبل

تسعى رابطة الأندية المصرية ورؤساء الأندية إلى تحديد نظام الدوري المصري في الموسم الجديد، نتيجة لتلاحم المواسم وكثرة البطولات والمباريات المؤجلة.

واسفر الاجتماع الذي جرى اليوم مع ممثلي أندية الدوري المصري، عن إقامة بطولة الدوري في الموسم الجديد بشكل استثنائي.

سيتم إقامة الدوري من خلال دور واحد، ثم سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث تشمل المجموعة الأولى الأندية التي تحتل المراكز العشرة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية الأندية من المركز الحادي عشر حتى الثامن عشر.

على أن يبدأ الدوري المصري الممتاز في اليوم الموافق 30 أكتوبر وينتهي في 6 يونيو 2025.