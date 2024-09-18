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أحمد جودة - القاهرة - مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا Paris Saint-Germain vs Girona اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024.. يستعد عشاق كرة القدم لحفل كروي مثير، حيث يلتقي عملاق فرنسا باريس سان جيرمان مع المفاجأة الإسبانية جيرونا في افتتاحية دوري أبطال أوروبا. تأتي هذه المواجهة في وقت حرج للفريق الباريسي الذي يسعى جاهدًا لتحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري الأبطال، بينما يأمل جيرونا في مواصلة مغامرته القارية بعد موسم استثنائي في الدوري الإسباني.

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مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

باريس سان جيرمان: طموحات كبيرة وأرقام سلبية

يبدأ باريس سان جيرمان الموسم الجديد بأربعة انتصارات متتالية في الدوري الفرنسي، ولكنه يواجه تحديات كبيرة في دوري الأبطال، حيث يبحث عن تحقيق لقب طال انتظاره. ومع ذلك، يعاني الفريق من رقم سلبي أمام جيرونا، حيث فشل في التسجيل في آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين. سيكون على نجوم باريس مثل مبابي وميسي ونيمار تقديم أداء قوي لتجاوز هذه العقبة النفسية.

جيرونا: من الدوري الإسباني إلى دوري الأبطال

بعد موسم استثنائي في الدوري الإسباني، حيث احتل المركز الثالث، يشارك جيرونا للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا. الفريق الإسباني، رغم رحيل بعض عناصره الأساسية، يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين أثبتوا جدارتهم في الموسم الماضي. سيسعى جيرونا إلى مفاجأة الجميع وتقديم أداء قوي أمام العملاق الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة مواجهة نارية تجمع بين عملاقي فرنسا وإسبانيا، باريس سان جيرمان وجيرونا، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وستكون هذه المباراة على موعد مع ملايين المشاهدين حول العالم، حيث ستنقل مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 2، التي ستنقل لنا أجواء الإثارة والتشويق من قلب الحدث.

تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا



يمكن متابعة اللقاء من مختلف أنحاء دول الوطن العربى عبر شاشات قناة بي أن سبورت ويمكن ضبطها عبر التردد الآتي:

التردد 11546 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا



وسيقوم المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد جيرونا اليوم

حراسة المرمى ماتفي سافونوف خط الدفاع أشرف حكيمي- ماركينيوس- ويليام باتشو- نونو مينديز خط الوسط وارن زائير إيمري- فابيان رويز- جواو نيفيس خط الهجوم عثمان ديمبلي- ماركو أسينسيو- باركولا



