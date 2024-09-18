انت الأن تتابع خبر ريال مدريد يفوز بصعوبة على شتوتغارت بدوري الأبطال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهل ريال مدريد الإسباني دفاعه عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز بشق الأنفس 3-1 على شتوتغارت بفضل هدفين في الدقائق الأخيرة من أنطونيو روديجر وإندريك الثلاثاء.



وكان شتوتغارت الفريق الأفضل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو الممتلئ عن آخره بالجماهير، وتصدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لمحاولات عديدة من لاعبي الفريق الألماني طوال المباراة.



لكن ريال تقدم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، من هجمة مرتدة عندما لعب رودريجو عرضية منخفضة إلى كيليان مبابي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة.



وأدرك شتوتغارت التعادل من ضربة رأس لعبها دينيز أونداف في الدقيقة 68، لكن البديل لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد لعب ركلة ركنية وضعها رودريجر داخل الشباك من مسافة قريبة.



وحسم البديل إندريك الفوز بتسديدة قوية من مسافة بعيدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وأبلغ كورتوا منصة (موفيستار بلس) «من يتابع شتوتغارت عن كثب يدرك أنه فريق هجومي يسجل الكثير من الأهداف لكن يمكن مباغتته، أنا سعيد بالفوز اليوم».



وأضاف «ضغطوا علينا كثيرا في البداية وعانينا، أحيانا بسبب أخطائنا، لكننا مستوانا تحسن وكان من المفترض أن نسجل في عدة مناسبات، أنا سعيد برد فعلنا بعد التعادل لأن الفوز مهم جدا في هذه الصيغة الجديدة من دوري الأبطال».



وقبل المباراة، واجه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد معضلة في خط الدفاع في ظل تعافي ديفيد ألابا من الإصابة ومعاناة إيدر ميليتاو من مشكلة في عضلات الساق.



واعتمد على الظهير داني كاربخال في مركز قلب الدفاع وضغط شتوتغارت كثيرا من الجانب الأيمن لدفاع ريال مدريد وكاد أن يهز الشباك في عدة مناسبات.



وتصدى كورتوا المتألق لمحاولات من جيمي ليفلينج وإنزو ميو وأنجيلو شتيلر في أول 20 دقيقة.



وحاول ريال الرد، لكن مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو تناوبوا على إهدار الفرص، لكن شتوتغارت كاد أن يتقدم في النتيجة من هجمة مرتدة في الدقيقة 29 عندما سدد أونداف كرة حولها كاربخال لتصطدم بالعارضة.



ودفع أنشيلوتي بميليتاو بين الشوطين وأعاد كاربخال إلى مركزه الأصلي على أمل تدارك الوضع وارتكب مكسيميليان ميتلشتاد لاعب شتوتغارت خطأ أهدى ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.



ولعب أوريلين تشواميني كرة طولية باتجاه رودريجو على الجانب الأيمن لم يتمكن ميتلشتاد من إبعادها ليسيطر اللاعب البرازيلي على الكرة ويلعب عرضية منخفضة إلى مبابي الذي وضعها في المرمى الخالي.



وزاد ريال مدريد الضغط وأهدر رودريجو بعض الفرص وسدد فينيسيوس جونيور في العارضة من حافة المنطقة في الدقيقة 59.



وكان شتوتغارت خطيرا في الهجمات المرتدة وتصدى كورتوا لمحاولتين من ليفلينج قبل أن يضع أنوداف الكرة في الشباك من ضربة رأس ليدرك التعادل.



واستمرت خطورة شتوتغارت على مرمى ريال مدريد، لكن الفريق الإسباني تقدم في النتيجة بهدف روديجر.



وأهدر فينيسيوس جونيور انفرادا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يسجل إندريك الهدف الثالث من تسديدة قوية .