انت الأن تتابع خبر انطلاق بطولة الألعاب الرياضية السادسة لمدارس الصم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -انطلقت الأربعاء، بطولة الألعاب الرياضية السادسة لمدارس الصم للطلاب والطالبات، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، وتشمل (خماسي كرة القدم وكرة الطاولة والريشة الطائرة).



وقال أمين عام الوزارة، رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بفئة الصم، و تحرص على إشراكهم بالبطولات الرياضية المختلفة.



وأسفرت نتائج خماسي كرة القدم للطلاب عن فوز مديرية تربية لواء ماركا بالمركز الأول، بعد فوزها بالمباراة النهائية على مديرية تربية السلط بـ3 أهداف دون مقابل، كما فازت "تربية ماركا" ببطولة الطالبات بعد فوزها على مديرية تربية الزرقاء الأولى بـ5 أهداف، دون مقابل.



وتوج أمين سر الاتحاد المدرسي، مدير الرياضة المدرسية بالوزارة الدكتور مصلح البطوش، الفائزين في المنافسات، حيث تستكمل الدورة الخميس، بإقامة بطولة كرة الطاولة (طلاب) والتي تقام في صالة صاحية الأمير حسن.



يشار إلى أن البطولة تستمر حتى الثلاثاء المقبل .