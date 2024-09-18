نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. نجم الزمالك ينتقل إلى هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن السنغالي ابراهيم نداي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتقاله لصفوف فريق الحزم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

ونشر نداي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورة له خلال مشاركته في إحدى المباريات مع فريق الحزم السعودي، معلقًا عليها: «الحمدلله تحدي جديد، أول ماتش أول فوز.. استمر».

كان نادي الزمالك قرر فسخ التعاقد مع إبراهيما نداي، في نهاية الموسم المنقضي، بعدما فشل اللاعب في إثبات جدارته مع الفريق.