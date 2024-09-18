راموس يرد على مبابي بعد تقليد احتفاله بالهدف أمام شتوتجارت

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بطريقة مميزة بعد تسجيله هدفًا في مرمى شتوتجارت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث قام بتقليد احتفال قائد ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس.

رد راموس على مبابي بعد تقليد احتفاله

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا بنتيجة 3-1 على شتوتجارت في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف مبابي في الدقيقة 46، وهو أول أهدافه في البطولة الأوروبية مع ريال مدريد، حيث اختار الاحتفال بأسلوب الأسطورة راموس، الذي كان زميله سابقًا في باريس سان جيرمان.

ردًا على هذا الاحتفال، نشر سيرجيو راموس تعليقًا على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قال فيه: "كم هو رائع يا أخي، 1000 هدف آخر.. استمتع".

يُذكر أن مبابي وراموس لعبا معًا في صفوف باريس سان جيرمان خلال موسمي 2021-22 و2022-23، حيث خاضا 51 مباراة جنبًا إلى جنب.