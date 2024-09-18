عاجل.. النصر يعلن مدربه الجديد خلفًا لـ لويس كاسترو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي عن تعيين المدير الفني الجديد لفريقه الأول لكرة القدم، وذلك خلفًا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو، الذي تمت إقالته قبل ساعات من الإعلان الرسمي.

النصر يعلن مدربه الجديد خلفًا لـ لويس كاسترو

أعلن النصر عن التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، البالغ من العمر 58 عامًا، والذي رحل عن تدريب نادي أي سي ميلان في مايو الماضي بعد انتهاء موسمه مع الفريق الإيطالي.

لم يعلن نادي النصر عن أي تفاصيل بخصوص مدة العقد أو قيمته، إلا أن بعض التقارير الصحفية الإيطالية أشارت إلى أن بيولي وقع عقدًا يمتد لثلاثة مواسم مع النصر، براتب سنوي قدره 12 مليون يورو.

وكان النادي قد أعلن مساء الأمس عن فسخ التعاقد مع كاسترو بعد التعادل المخيب أمام فريق الشرطة العراقي في افتتاح مشوار النصر في بطولة دوري أبطال آسيا. ويُعد هذا التعادل استمرارًا لسلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادة كاسترو منذ الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن كاسترو، رغم تحقيقه بطولة واحدة مع النصر، وهي كأس الأندية العربية، فقد أخفق في الفوز بعدة ألقاب مهمة. حيث ضاع عليه لقب الدوري السعودي، بالإضافة إلى خسارته كأس الملك وكأسي السوبر نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد، كما فشل في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا.