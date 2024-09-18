نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حوار أوروبي من ميت عقبة.. تصريحات مثيرة من كونراد ميشالاك بعد انضمامه إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، الوافد الجديد إلى نادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه متحمس للمشاركة في البطولات القادمة مع الفريق. وقد نجح الزمالك في ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قادمًا من نادي أحد السعودي.

ماذا قال كونراد ميشالاك بعد انضمامه إلى الزمالك؟

في تصريحاته، أوضح ميشالاك أن عملية التفاوض دائمًا ما تتسم بالضغوطات، وأنه لا يملك السيطرة الكاملة على كل خطواتها، ولكنه سعيد للغاية بتواجده الآن في صفوف الزمالك.

كما أضاف أن مجلس إدارة النادي بذل جهدًا كبيرًا لضمه، معبرًا عن امتنانه لهذا الجهد، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك قدمت له دعمًا كبيرًا وحبًا قبل حتى أن يتم توقيع العقود، وهو ما كان له تأثير كبير على قراره بالانضمام للنادي والمجيء إلى مصر.

وأشار ميشالاك إلى أنه متحمس للغاية للتحدي الجديد الذي سيخوضه مع نادٍ عريق مثل الزمالك. وقال إنه قرأ كثيرًا عن تاريخ النادي ولا يستطيع الانتظار حتى يبدأ بالمشاركة في المباريات الكبيرة ليحقق الإنجازات ويقدم أفضل ما لديه.

وأوضح أن دعم جماهير الزمالك كان أحد العوامل الأساسية التي جعلته يقرر الانضمام للنادي، مبديًا سعادته بالتقدير الذي يشعر به منهم، ومشددًا على أنه يشعر وكأنه في منزله بفضل المعاملة الرائعة التي تلقاها من الجميع، مشيرًا إلى أن الشعب المصري عمومًا يتسم بالود والطيبة.

وأعرب اللاعب عن أمله في أن يتمكن من الرد على هذا الحب في الملعب، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق في تحقيق الألقاب هذا الموسم.

وأكد ميشالاك معرفته بعدد من نجوم الكرة المصرية مثل عبدالله السعيد، مقدمًا التهاني له على هدفه في شباك فريق الشرطة الكيني، وكذلك أحمد زيزو وعمر جابر والأسطورة شيكابالا. وأعرب عن تطلعه للتعرف على باقي زملائه في الفريق.

وأضاف أن المباراة الأولى التي تنتظره مع الزمالك ستكون كأس السوبر الإفريقي، وهي المباراة التي يشعر بحماس كبير لخوضها، موضحًا أن الكثيرين تحدثوا معه عن هذه المباراة مما زاد من حماسه.

واختتم حديثه بالتأكيد على رغبته في تحقيق البطولات مع الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق الانتصارات على أي فريق في مصر أو إفريقيا، معبرًا عن أمله في أن يكون هذا الموسم مليئًا بالإنجازات.

وفي ختام تصريحاته، ذكر أن أحد أقرب أصدقائه هو اللاعب المصري أحمد حسن كوكا، وأنه قد تحدث معه بشكل إيجابي عن مصر وعن الجماهير هنا، مما شجعه على اتخاذ قرار الانضمام لنادي الزمالك.