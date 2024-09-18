نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بولونيا لمواجهة شاختار دونيستك في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن فينشينزو إيطاليانو المدير الفني لبولونيا الإيطالي عن تشكيل الفريق لمواجهة شاختار دونستيك الاوكراني وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



تنقل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا مجموعة قنوات beIN Sports القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويمكن متابعة مباراة بولونيا وشاختار ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 1 وسيقوم محمد بركات بالتعليق على أحداث المباراة.



ومن المقرر أن يخوض بولونيا المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: سكوروبسكي

خط الدفاع: بوش- بويوكيما - لوكومي- ليوكوجيا

خط الوسط: فابيان - فرولر مورو

خط الهجوم: سانتياجو كاسترو - أورسوليني - نودويا