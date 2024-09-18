نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الهلال الليبي تصل إلى مطار برج العرب استعدادًا لمباراة الإياب أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت منذ قليل إلى مطار برج العرب الدولي بعثة فريق الهلال الليبي وذلك استعدادًا لمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق المصري والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

استقبل إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي المصري ومعه علي غويبة مدير العلاقات العامة أحمد متولي الذي سيتولى مرافقة البعثةو التي تضم 35 فردًا

هذا وقد نقل اللواء إيهاب الساعي إلى مسئولي البعثة تحيات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي والذي يتابع تفاصيل وصول البعثة واقامتها وتنقلاتها خلال فترة وجودها بمصر حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للأشقاء الليبيين في وطنهم الثاني مصر.