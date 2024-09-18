مبابي يدخل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

انضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفًا في فوز فريقه بنتيجة 3-1 على شتوتجارت الألماني في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات.

مبابي رفع رصيده إلى 49 هدفًا في البطولة الأوروبية، مما جعله يتساوى مع أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو في المركز العاشر ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بـ140 هدفًا، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ129 هدفًا، بينما يحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث برصيد 94 هدفًا.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا:

1- كريستيانو رونالدو (140 هدفًا)

2- ليونيل ميسي (129 هدفًا)

3- روبرت ليفاندوفسكي (94 هدفًا)

4- كريم بنزيما (90 هدفًا)

5- راؤول جونزاليس (71 هدفًا)

6- رود فان نيستلروي (56 هدفًا)

7- توماس مولر (54 هدفًا)

8- تييري هنري (50 هدفًا)

9- ألفريدو دي ستيفانو (49 هدفًا)

10- كيليان مبابي (49 هدفًا)