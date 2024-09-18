أحمد جودة - القاهرة - الهلال المطروحي يتعاقد مع لاعب غزل المحلة

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال المطروحي برئاسه سلامه طربان التعاقد مع اسلام فؤاد لاعب غزل المحله ودمنهور السابق في ثاني صفقات الفريق المطروحي بفترة الإنتقالات الصيفيه لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع اللاعب بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة علي عاشور على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن الفريق المطروحي قد أعلن التعاقد مع الحارس محمود عايد استعدادا لإنطلاقه القسم الثاني بمواجهه فريق الحمام.