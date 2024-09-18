نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زمالك 2005 يهزم حرس الحدود بثلاثية في دوري الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على حرس الحدود بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب المكس الفرعي، بالجولة الأولي من بطولة الجمهورية للشباب.

سجل أهداف الزمالك، أحمد خالد السمبوك "هدفين" في الدقائق 29 و77، وعمار ياسر هدفًا في الدقيقة 87.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها وصنعوا فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل ثلاثة أهداف، بجانب إضاعة بعض الفرص المحققة الأخري.

كما ظهر الفريق بشكل مميز في انطلاقة البطولة سواء من الناحية البدنية أو الفنية.

كما شهدت المباراة مشاركة السنغالي سيدي ندياي في جزء من اللقاء، وذلك عقب تعاقد النادي معه خلال الأيام الماضية بعقد ممتد لأربعة سنوات، وتم قيده تحت السن خاصة أنه مواليد 2005، وظهر اللاعب بشكل مميز وصنع عدة فرص خلال مشاركته.

ويقود فريق 2005، أسامة عبدالله مدربًا، عبد العال فراج مساعدًا للمدرب، مصطفى إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريًا، ياسين غنيم إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، مصطفى عادل "ماريو" إعداد بدني، رفعت حمدي مسئولًا للمهمات.