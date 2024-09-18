كريستيان إريكسن يكشف سبب بقائه مع مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد، عن السبب الذي دفعه للبقاء مع الفريق هذا الموسم.

كريستيان إريكسن:أشعر براحة كبيرة في مانشستر يونايتد

وقال كريستيان إريكسن في تصريحات صحفية، عقب مباراة فريقه ضد بارنسلي، مساء أمس، "أشعر براحة كبيرة في مانشستر يونايتد".

وأضاف نجم المنتخب الدنماركي "لو طلبوا مني الرحيل لرحلت، ولكنني لم أسمع ذلك".

وأختتم لاعب المان يونايتد، حديثه "أنا أيضًا رجل يحب التواجد في مكان تستقر فيه عائلتي وأستطيع الاستفادة واللعب، وهذا سيكون هدفي دائمًا".

وفاز مانشستر يونايتد مساء أمس "الثلاثاء" علي نظيره بارنسلي، بسبعة أهداف مقابل لاشئ، ضمن فعاليات دور ال 32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وساهم الدنماركي إريكسن في فوز اليونايتد في مباراة أمس، بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين "81، 85".