أحمد جودة - القاهرة - زيكا ثالث صفقات الحمام المطروحي في الميركاتو الصيفي

أعلن مجلس إدارة نادي الحمام عن ثالث صفقاته بفترة الإنتقالات الصيفيه بالتعاقد مع أحمد عادل" زيكا" لاعب تليفونات بني سويف وشرم الشيخ السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع زيكا بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة كابوريا على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قد إجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الإنتقال رسميًا لصفوف الفريق المطروحي.

وقام عون خالد المدير الإداري بقيد اللاعب في قائمه الفريق بعد حسم الصفقة استعدادا للموسم الجديد.

ويذكر أن الفريق المطروحي قد أعلن التعاقد صفقتين وهم، شريف صقر لاعب سبورتنج، وأحمد نظير لاعب الزرقا تستعدادا لإنطلاقه الدوري بمواجهه الهلال.