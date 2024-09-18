أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. المنصورة يتعاقد مع محمد جبل لاعب كهرباء الإسماعيلية

نجح مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد بسيوني في التعاقد مع محمد جبل لاعب كهرباء الإسماعيلية السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ضمن صفقات الانتقالات الصيفية استعدادًا لانطلاق منافسات دوري المحترفين.



وحضر توقيع التعاقد كلا من العميد محمد بسيوني رئيس النادي وشريف ابو العزم مدير الكرة.



وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على طلب من المدير الفني رضا العيسوي الذي يسعي للإستفادة من قدرات اللاعب في الصعود للدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يلتقي فريق المنصورة مع فريق ابو قير للاسمده في افتتاح دوري المحترفين.

