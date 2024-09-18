نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال تدريبات اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب النادي، شهدت تنفيذ العديد من التعليمات الفنية في إطار الاستعداد لمواجهة الشرطة الكيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بإجراء تقسيمة بطول الملعب في الجزء الفني الأول من المران، قبل خوض تقسيمة أخرى في منتصف الملعب.

وشهدت التقسيمة مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.