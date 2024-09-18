نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تعلن التعاقد مع شركة عالمية لتنظيم الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن توقيع عقد مع شركة ألمانية لتنظيم بطولة الدوري المصري الممتاز اعتبارًا من الموسم الجديد. تتميز هذه الشركة بخبرتها الواسعة في تنظيم بطولات كبرى على مستوى العالم، مثل بطولات يويفا والدوريين الألماني والإماراتي، بالإضافة إلى الدوري التركي.

رابطة الأندية تعلن التعاقد مع شركة عالمية لتنظيم الدوري المصري

ومن المقرر أن يجتمع اليوم الأربعاء ممثلو الأندية المصرية المحترفة لتنسيق شكل الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

ووفقًا لمراسل "بطولات"، سيحضر الاجتماع خبير أجنبي لتقديم تصورات حول تنظيم النسخة المقبلة من البطولة للأندية. ويأتي هذا التعاقد كخطوة كبيرة من شأنها إحداث نقلة نوعية في كرة القدم المصرية، بالاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها الشركة في مجالات متعددة.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تداول أنباء حول اقتراح رابطة الأندية تنظيم البطولة بطريقة مختلفة، حيث يتم لعب الدوري من دور واحد، ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتي صدارة وهبوط.

وتسعى الرابطة إلى تقديم موسم استثنائي يساهم في حل أزمة مواعيد نهاية الدوري، التي كانت تمثل تحديًا في المواسم السابقة. ومن المتوقع أن تنطلق منافسات الموسم الجديد في أواخر شهر أكتوبر المقبل.