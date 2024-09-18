نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الونش وعبدالشافي يواصلان التأهيل استعدادًا للفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش تدريبات الفريق اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب النادي.



ويؤدي اللاعبان تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة بعد خضوعهما لجراحة الرباط الصليبي من قبل.



ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.