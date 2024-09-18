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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان Manchester City vs Inter Milan اليوم.. القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2024.. يستعد عشاق كرة القدم لحفلة كروية من العيار الثقيل، حيث يلتقي عملاقا إنجلترا وإيطاليا في مواجهة نارية ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025. ففي ملعب الاتحاد، معقل السيتي، يلتقي بطل الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، ببطل الدوري الإيطالي، إنتر ميلان، في مواجهة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتشويق.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

صدام الأبطال يعيد ذكريات النهائي

تكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة، فهي تأتي بعد أقل من عام على النهائي التاريخي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي شهد تتويج السيتي باللقب القاري على حساب النيراتزوري بهدف نظيف. وتعتبر هذه المواجهة بمثابة إعادة لسيناريو النهائي، ولكن هذه المرة في دور المجموعات.

ويدخل السيتي المباراة وهو في قمة مستواه، بعد سلسلة من الانتصارات المحلية، ويسعى بقيادة مدربه بيب غوارديولا إلى مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة القارية والذهاب بعيدًا في البطولة. من جهة أخرى، يسعى إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاغي إلى مصالحة جماهيره بعد تعادله الأخير في الدوري الإيطالي، ويدرك صعوبة المهمة أمام بطل أوروبا، ولكنه عازم على تقديم أداء قوي ومفاجأة الجميع.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة في يوم 18 سبتمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

ويستعد عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة مواجهة نارية تجمع بين عملاقي أوروبا، مانشستر سيتي وإنتر ميلان، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وستكون هذه المباراة على موعد مع ملايين المشاهدين حول العالم، حيث ستنقل مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، التي ستنقل لنا أجواء الإثارة والتشويق من قلب الحدث.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع



جاء تشكيل إنتر ميلان المتوقع، لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، كالتالي: -

حراسة المرمى سومر خط الدفاع بافارد، دي فري، باستوني خط الوسط دومفريس، باريلا، تشالهان، زيلينسكي، دارميان خط الهجوم تورام، مارتينيز

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع



من المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مباراة فريقه لمواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال، بتشكيل مكون من: -

حراسة المرمى إيديرسون خط الدفاع ريكو لويس، روبن دياز، أكانجي، جفارديول خط الوسط رودري، برناردو سيلفا، دي بروين خط الهجوم فودين، هالاند، دوكو

حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا



يدير المباراة الحكم السويدي جلين نيبيرج، ويعاونه أندرياس سوديركفيست، ومعبود بيجي، فيما يتولى آدم لاديباك مسئولية الحكم الرابع.

ويدير الهولندي بول فان بوكيل غرفة تقنية الفيديو ويعاونه ريكاردو دي بورجوس.

توقعات مشتعلة

تعد هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى لدوري الأبطال، ويشهد عليها صراع كبير بين فريقين يضم كل منهما مجموعة من النجوم العالميين. ويتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الأولى في البطولة.