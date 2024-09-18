نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إريكسن يؤكد استمراره مع مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم خط وسط مانشستر يونايتد، موقفه بشأن مستقبله مع النادي الإنجليزي، حيث أكد استعداده للرحيل إذا طُلب منه ذلك، لكنه شدد على أنه لم يتلقَّ أي إشارات من النادي بهذا الخصوص حتى الآن.

وفي تصريحاته الأخيرة، قال إريكسن: "إذا طُلب مني الرحيل، فسأغادر، لكن لم يصلني هذا الطلب حتى الآن".

كما أعرب عن ارتياحه الحالي في مانشستر يونايتد، مضيفًا: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا هنا. أحب الاستقرار في مكان يناسب عائلتي حيث يمكنني التطور والاستمتاع باللعب. هذا هو هدفي دائمًا".

يُذكر أن إريكسن قد انضم إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية السابقة، وقد أصبح أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة الفريق.