نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره وغريمه التقليدي فريق الاتحاد يوم السبت القادم الموافق 21 سبتمبر الحالي بستاد الأمير فيصل بن فهد في لقاء ناري بينهم ضمن منافسات قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والاتحاد مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.