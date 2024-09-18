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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمباراة الغد أمام موناكو الفرنسي ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة ظهور أنسو فاتي للمرة الأولى هذا الموسم بعد عودته من الإصابة، فيما استمر غياب جافي وكريستينسين وأرواخو.

قائمة برشلونة لمباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا.. ظهور أنسو فاتي

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:-

تير شتيجن - كوبارسي - بالدي - مارتينيز - فيران توريس - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينها - إيناكي بينا - بالدي توريس - كاسادو - ب أو فيكتور - لامين يامال - كوندي - إيريك - أسترالاجا - فورت - جيرارد مارتن - دومينجويز - كوينسا - جيولرمو - فيرنانديز.



