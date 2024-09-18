نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باولو فونسيكا: مررنا بوقت عصيب عند مواجهة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف باولو فونسيكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي ميلان، أنهم واجهوا صعوبة كبيرة أمام محمد صلاح خلال مباراة ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تمكن ليفربول أمس من تحقيق الفوز على ملعب "سان سيرو" في مدينة "ميلانو" بنتيجة 3-1.

تحدث فونسيكا عن المباراة في المؤتمر الصحفي، حيث قال: "أرى أن ليفربول يتمتع بقوة أكبر منا، وعلى الرغم من بدايتنا الجيدة إلا أنهم تمكنوا من استغلال فرصهم وسجلوا هدفين من ركلات ثابتة غيرت مجريات اللقاء".

وأضاف: "لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء، والتفاصيل الدقيقة هي التي تحدث الفارق أمام منافس قوي مثل ليفربول".

وتابع: "بعد أن تلقت شباكنا الهدف الثاني، لم يظهر الفريق بمستواه المعروف، مما جعل من الصعب علينا تعديل النتيجة".

وأشار في حديثه إلى أصعب لاعب واجهه قائلًا: "محمد صلاح، في المواجهات الفردية، واجهنا أوقاتًا صعبة جدًا خلال اللعب ضده".

واختتم: "الحد من خطورة محمد صلاح أمر صعب، حيث واجه ثيو هيرنانديز تحديات كبيرة أمامه".