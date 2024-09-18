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أحمد جودة - القاهرة - حرص تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على إهداء قميصه لصبي كان حاضرًا لمتابعة المباراة التي فاز بها ريال مدريد على شتوتغارت الألماني 3-1 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وكان كورتوا اختير كأفضل لاعب في المباراة، حيث لعب دورًا أساسيًا في فوز فريقه.

رسالة من صبي وراء هدية كورتوا





وقال كورتوا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "كان هناك صبي يرتدي قميص حارس المرمى ويحمل لافتة جميلة. لا يأتي مشجعون كثيرون بقميص الحارس إلى الملعب، وآمل أن يحقق له هذا القميص أحلامه. لا تعرف أبدًا ما إذا كان بإمكانك الوصول إلى حراسة هذا المرمى".



وعن المباراة، قال كورتوا:"شتوتغارت فريق هجومي للغاية ويلعب بشكل جيد، لكنه يترك مساحات خلفه أيضًا. في أول 25 دقيقة ألحقوا بنا الأذى، ولكن بعد ذلك تحسن أداؤنا وسجلنا هدفًا. وبعد ذلك، نجحنا في استغلال الهجمات المرتدة والتنقلات السريعة، وكانت استجابتنا جيدة بعد هدفهم وحققنا الفوز".



وأضاف: "ضغطوا بقوة. أحيانًا خرجنا بقوة ولكننا عقدنا الأمور على أنفسنا في لحظات أخرى. إنه أمر يجب أن نعمل على تحسينه. البدء بالفوز هو أمر مهم في هذا النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا".

