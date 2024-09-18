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أحمد جودة - القاهرة - دعم محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر للكراسي المتحركة بعد الخسارة أمام البرتغال اليوم بالجولة الثانية لدور مجموعات بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.

الأمين يدعم منتخب الكراسي بعد الخسارة من بطل العالم ويطالبهم بالتعويض في مواجهة الهند

وأكد الأمين ثقته الكاملة في قدرات لاعبي منتخب مصر للكراسي المتحركة في العودة بقوة والمنافسة على لقب البطولة، مشيرا إلى أن المنتخب البرتغالي واحدا من أقوى منتخبات العالم في اللعبة وبطل بطولة العالم السابقة مؤكدا أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة رغم الخسارة.

وطالب الأمين، لاعبي المنتخب بالتعويض في مواجهة الهند مساء اليوم والفوز بالمباراة من أجل العودة إلى الطريق الصحيح والمنافسة على لقب البطولة مشيرا إلى أن المنتخب يضم مجموعة من أبرز اللاعبين فضلا عن وجود جهاز فني مميز بقيادة وائل عبدالعاطي..

كان منتخب مصر فاز بالمباراة الأولى له على حساب تشيلي …وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

