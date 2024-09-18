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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق كاواساكي فرونتال الياباني على مضيفه أولسان الكوري الجنوبي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري (الشرق) في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كاواساكي الياباني يهزم أولسان الكوري بالنخبة الآسيوية

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح كاواساكي فرونتال في تسجيل هدف الفوز الثمين بواسطة مارسينيو في الدقيقة 54.

وتقام الجولة الثانية من منافسات منطقة الشرق يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول.

ويلتقي في الأول من الشهر المقبل سنترال كوست مع بوريرام يونايتد في جوسفورد، وبوهانج ستيلرز مع شنغهاي بورت في بوهانج، وكاواساكي فرونتال مع جوانغجو في كاواساكي، وجوهور مع شنغهاي شينهوا في جوهور بارو.

فيما يلتقي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول فيسيل كوبي مع شاندونج تايشان في كوبي، ويوكوهاما مارينوس مع أولسان في يوكوهاما.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في منطقة الشرق لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.