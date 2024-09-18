كينان يلدز يحطم رقم ديل بييرو بعد تسجيله أول هدف في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز كينان يلديز لاعب يوفنتوس الإيطالي البالغ من العمر 19 عاما الهدف الأول في دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد، اليوم الثلاثاء.

كينان يلدز يحطم رقم ديل بييرو ويسجل أول هدف في دوري أبطال أوروبا

انطلق يلديز إلى الجانب الأيسر من منطقة الجزاء وسدد كرة في المقص الأيسر لمرمى اندهوفن الهولندي، ليصبح أصغر هداف ليوفنتوس في أول مباراة للفريق الإيطالي في البطولة الأوروبية الأكبر على مستوى الأندية.

حطم يلديز البالغ من العمر 19 عاما و136 يوما الرقم القياسي الخاص بلاعبي يوفنتوس ليتجاوز النجم أليساندرو ديل بييرو الذي هز شباك بوروسيا دورتموند في سبتمبر 1995 ببلوغه 20 عاما و308 أيام.

وارتدى الجناح التركي نفس الرقم 10 الذي ارتداه ديل بييرو مع يوفنتوس، وسجل هدفه بعد مرور 21 دقيقة من مباراة الفريق الإيطالي ضد ضيفه أيندهوفن.

وتقام بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمشاركة 36 فريقا بنظام الدوري وتجميع النقاط، حيث تتأهل أول 8 فرق مشاركة لدور الـ16 بينما تلعب الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مباراتين فاصلتين لإكمال عقد المتأهلين للدور الثاني.