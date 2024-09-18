ما هو أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة من تشامبيونزليج؟

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أحمد جودة - القاهرة - حقق بايرن ميونخ الألماني رقمًا قياسيًا بتسجيله تسعة أهداف في مباراة واحدة، للمرة الأولى في العصر الحديث من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد فوزه على دينامو زغرب الكرواتي 9-2.

ما هو أكبر عدد من الأهداف في مباراة اقصائية من تشامبيونزليج؟

قبل مباراة ملعب أليانتس أرينا التي سجل خلالها المهاجم الإنجليزي هاري كين رباعية، لم يسجل أي فريق تسعة أهداف في بطولة "تشامبيونز ليغ" منذ 1992.

كان أيضًا أكبر فوز لبايرن في البطولة القارية الأولى التي خضعت هذا الموسم لتغيير في نظامها، بعد سحقه برشلونة الإسباني 8-2 في عام 2020.

سجل بايرن تسعة أهداف سابقًا في كأس أوروبا 1973، عندما فاز على أومونيا القبرصي 9-0 في ذهاب الدور الثاني.

والفوز بنتيجة 9-2 على دينامو زغرب هو الثاني الذي يشهد تسجيل 11 هدفًا، بعد فوز موناكو الفرنسي على ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني 8-3 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وتبقى المباراة الأكثر غزارة بين بروسيا دورتموند الألماني وليغيا وارسو البولندي 8-4 في نسخة 2017 والتي تقدم فيها الأول 5-2 بعد 32 دقيقة فقط.

وفي ما يأتي أبرز الأرقام القياسية المتعلقة بعدد الأهداف في مباراة واحدة ضمن المسابقة القارية:

- أكبر عدد من الأهداف في مباراة من تشامبيونز ليغ:

بروسيا دورتموند (ألمانيا) - ليغيا وارسو (بولندا) 8-4 (22-11-2016)

بايرن ميونخ (ألمانيا) - دينامو زغرب (كرواتيا) 9-2 (17-9-2024)

موناكو (فرنسا) - ديبورتيفو لاكورونيا (إسبانيا) 8-3 (5-11-2023)

- أكبر عدد من الأهداف في مباراة اقصائية من تشامبيونز ليغ:

برشلونة (إسبانيا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2-8 (ربع نهائي 2020)

ليون (فرنسا) - فيردر بريمن (ألمانيا) 7-2 (إياب دور الـ16 2005)

- أكبر عدد من الأهداف بمباراة واحدة في تاريخ البطولة:

فينورد (هولندا) - ريكيافيك (إيسلندا) 12-2 (ذهاب الدور الأول 1970)

* يذكر أن فوز سبورتينغ البرتغالي على أبويل القبرصي 16-1 في ذهاب الدور الثاني من كأس الكؤوس الأوروبية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1963، كانت المباراة الأغزر أهدافًا في تاريخ المسابقات الأوروبية لكرة القدم لدى الرجال.