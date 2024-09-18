نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| الصن: ريال مدريد يستهدف ضم أرنولد.. كيكر: مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع نجم دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء 18- 9- 2024:

عناوين أبرز الصحف الأوروبية اليوم الأربعاء

سيتحرك ريال مدريد من أجل ألكسندر أرنولد الصيف المقبل، بعد أن كان على اتصال بوكلائه لعدة سنوات. (الصن)

مانشستر سيتي في وضع جيد للتعاقد مع لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني جمال موسيالا البالغ من العمر 21 عامًا. (فوتبول إنسايدر)

مانشستر يونايتد مهتم بمهاجم بوروسيا دورتموند الألماني البالغ من العمر 22 عامًا كريم أديمي، لكنه قد يواجه منافسة من نيوكاسل وليفربول. (كيكر)

نيوكاسل من بين مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المهتمة بلاعب خط وسط ليل الإنجليزي أنجيل جوميز البالغ من العمر 24 عامًا، والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم. (فوتبول إنسايدر)

وست هام ومانشستر يونايتد حريصان على لاعب خط الوسط الألماني البالغ من العمر 29 عامًا ليون جوريتسكا، الذي يشعر بعدم السعادة بعد فقدان مكانه في بايرن ميونيخ. (صن)

يرى إيفرتون حارس مرمى إنجلترا جوردان بيكفورد كأحد أهم لاعبيه وليس لديه خطط لاستبدال اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بزميل نيوكاسل الدولي الإنجليزي نيك بوب، 32 عامًا. (تيم توك)

مارسيال إلى الدوري اليوناني

يقترب المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، 28 عامًا، من الانتقال إلى أيك أثينا كوكيل حر بعد رحيله الصيفي عن مانشستر يونايتد. (فابريزيو رومانو)

قد يتحرك أرسنال ونيوكاسل للحصول على الجناح الألماني ليروي ساني، 28 عامًا، الذي ورد أنه غير سعيد في بايرن ميونيخ. (Caught Offside)

أستون فيلا ونوتنغهام فورست وولفرهامبتون ووست هام من بين المعجبين بالمدافع الفرنسي عمر سوليت البالغ من العمر 24 عامًا من ريد بول سالزبورغ. (HITC)

ليفربول يريد لاعب وسط دفاعي ولاعب وسط أيسر في يناير. (Football Insider)