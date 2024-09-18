إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة جيرونا بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان القائمة الرسمية التي سيخوض بها مباراة جيرونا المقرر اقامتها في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-25 بمرحلة الدوري في النسخة الجديدة من المسابقة القارية التي تنظم لأول مرة.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة جيرونا بدوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:

"أشرف حكيمي، ماركينيوس، فابيان، ديمبيلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، كولو مواني، سيني مايولو، نونو مينديز، باركولا، بيرالدو، سكرينار، باتشو، زاجوي، باتشو، أرناو تيناس، جواو نيفيز، لويس موكيه".