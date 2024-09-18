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أحمد جودة - القاهرة - يعود دييغو أرماندو مارادونا إلى الحياة في برشلونة عبر معرض "دييغو فيفي" (يعيش دييغو)، وهو أول متنزه ترفيهي عن لاعب كرة قدم، وسيتيح لزواره عيش تجربة غامرة وتذكر أفضل لحظات الأسطورة الأرجنتيني، وذلك اعتبارًا من الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) في قاعة مترونوم ديل بدورن.

مارادونا في دييجو فيفي بداية من 4 أكتوبر

وعلى مدار شهرين ستدمج هذه المساحة بين كرة القدم والتكنولوجيا لخلق تجربة حسية سيتمكن فيها الحاضرون بأنفسهم من عيش تجربة "هدف القرن"، والذي راوغ فيه مارادونا خمسة لاعبين إنجليز في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 1986، أو محاكاة هدف الأسطورة الراحل والمسجل بنفس المواجهة.



وعلاوة على الأنشطة التفاعلية الأخرى، مثل التقاط صورة مع اللاعب واستعراض حياته في غرفة فيديو 360، سيتمكن الزوار أيضًا من رؤية جميع الجوائز التي فاز بها النجم الأرجنتيني، وكذلك القمصان والأحذية والكرات التي رافقته خلال مسيرته.

