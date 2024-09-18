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أحمد جودة - القاهرة -



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة الكيني إلى القاهرة منذ قليل، استعدادًا لخوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

بعثة الشرطة الكيني تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية



ومن المقرر أن يخوض فريق الشرطة الكيني تدريبه الأساسي غدًا الخميس باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.



ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية

