هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2024 فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيره إنترميلان الإيطالي، وتقام المواجهة على ستاد الاتحاد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنترميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

ويبحث العديد من الأشخاص عن موعد المرتقب لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ضمن الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والتي تقام اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا



وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي وإنتر عبر قناة beIN Sports 1.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد إنترميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025