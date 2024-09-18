نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لإنتر ميلان ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتش العديد من الأشخاص من محبي ومشجعي الكرة الأوروبية عن الموعد الذي يقوم اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2024 بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيره إنترميلان الإيطالي، وتقام المواجهة على ستاد الاتحاد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنترميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

ويبحث العديد من الأشخاص عن موعد المرتقب لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ضمن الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والتي تقام اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي وإنتر عبر قناة beIN Sports 1.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، دي فري، كارلوس أوجوستو

خط الوسط: دارميان، فراتيسي، أصلاني، مخيتاريان، ديماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز