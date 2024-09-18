نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الأشخاص عن الموعد المنتظر الذي يجمع بين فريق بوروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ويدخل فريق دورتموند هذه المواجهة وهو وصيف دوري الأبطال الموسم الماضي بعدما تلقى الخسارة من ريال مدريد.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى.

وتقام صافرة حكم بداية مباراة الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساء، ويستضيف ملعب جان برايدال مواجهة اليوم بين بوروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس 3 إتش دي وبتعليق المعلق الرياضي علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا