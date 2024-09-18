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أحمد جودة - القاهرة - أصبح فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أول فريق في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة، بعد فوزه على دينامو زغرب 9 / 2 مساء أمس الثلاثاء.

بايرن ميونخ يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

ولم يكن نظام البطولة الجديد مشكلة لبايرن ميونخ، لحامل الرقم القياسي من حيث التتويج بالدوري الألماني، والذي حافظ على تقليد طويل الأمد، واحتفل بالفوز في مباراته الافتتاحية البطولة للمرة الـ21 في آخر 22 مشاركة.

وقال هاري كين الذي سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك):" كانت مباراة رائعة، وقدما عرضا مذهلا. ضغطنا عليهم من البداية وقمنا باستغلال الفرص. بشكل عام، كانت ليلة مذهلة".

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، ولكن مع بداية الشوط الثاني سجل دينامو زغرب هدفين في ظرف دقيقتين لتصيح النتيجة 3 / 2.

وقال كين:" بعد نهاية الشوط الأول، لسوء الحظ لم نظهر الرغبة المطلوبة لمدة 10 دقائق، يجب علينا أن نتعلم من هذا".

ولكن الفريق الألماني عاد سريعا لاستئناف ثالث أعلى انتصار في مباراة بدوري أبطال أوروبا، خلف المباراة التي فاز بها ريال مدريد على مالمو 8 / صفر في 2015 ومباراة ليفربول التي فاز فيها على بشكتاش 8 / صفر في 2007.

وقال فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن:" حتى بعد أن تلقت شباكنا هدفين حافظنا على هدوءنا. كان هذا جيدا. في الحقيقة، لا ينبغي أن يحدث هذا لنا، يجب أن نعمل على هذا، ولكننا حافظنا على هدوءنا".

وأكد يان كريستيان دريسيسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، على أهمية تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في النظام الجديد للبطولة، حيث تتنافس الفرق في دوري من دور واحد وسيتم تحديد مراكز كل الفرق سويا. وتتأهل الفرق الثمانية الأولى لدور الـ16.